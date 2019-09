Carabinieri: cambio al vertice della compagnia di Campobasso, arriva il capitano Ventrone

Il Capitano Antimo Ventrone, di origine casertane, dopo aver lasciato il Comando della Compagnia CC dell’Isola d’Elba, da lunedì 9 settembre è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Campobasso; l’Ufficiale prende il posto del Magg. Valeria Nestola che nel frattempo, al termine del suo triennio nel capoluogo molisano, ha assunto un importante incarico all’ufficio condizione militare del I Reparto presso lo Stato Maggiore Difesa.

Il Cap. Ventrone, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza interna ed esterna presso l’Università Tor Vergata di Roma, ha frequentato il 189esimo corso della nota Accademia Militare di Modena ed il corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali di Roma, prestando poi servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia (Roma), sempre come Comandante, prima del Comando dell’isola d’Elba (Livorno). Sposato e con due bimbi il Cap. Ventrone si è mostrato particolarmente entusiasta e motivato per il nuovo Comando.

“Assumo questo Comando con grande orgoglio e soddisfazione, mi sono messo subito a lavoro in questo territorio incontrando, fin da subito, la Autorità Civili e Militari e tutti i miei collaboratori, a partire dai Comandanti di Stazione; è grazie a queste ultime se i cittadini che vivono nel territorio ci guardano da sempre come un punto di riferimento, anche nei comuni più piccoli e lontani dal capoluogo; il nostro ‘core business’ è da sempre, oggi più che mai, il controllo del territorio che porta naturalmente al raggiungimento di risultati investigativi ed è funzionale all’accrescimento della sicurezza e della sua percezione da parte della comunità”.