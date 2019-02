Carabinieri, il comandante generale dell’Arma in visita in Abruzzo

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, si è recato oggi presso la caserma “Maggiore Pasquale Infelisi” a Chieti, per far visita ai Carabinieri del Comando Legione Abruzzo e Molise.

Il Comandante Generale ha incontrato il personale della sede ed una rappresentanza dei militari dei Comandi Territoriali, Speciali e Forestali in servizio presso i reparti dislocati nelle due regioni, nonché il personale in congedo dell’ Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Il Generale Nistri, nel corso dell’incontro, ha espresso al personale il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto alla delinquenza, esortandoli ad assicurare una sempre maggiore vicinanza alla popolazione.

Dopo un breve incontro con il Prefetto di Chieti ed alcune autorità della Provincia, il Comandante Generale si è recato presso la Compagnia Carabinieri di Popoli (PE) e successivamente presso la Stazione Carabinieri di Pratola Peligna (AQ) per incontrare i militari che prestano servizio in quelle località.