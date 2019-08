Carabinieri: il comandante Raffaele Iacuzio promosso al grado di tenente colonnello

LARINO – Il Ministro della Difesa ha promosso al grado di Tenente Colonnello il Comandante della Compagnia di Larino Raffaele Iacuzio.

La nomina al grado superiore, giunta al termine del vaglio dei requisiti e delle capacità tecnico-professionali da parte della commissione centrale del Ministero della Difesa, è stata accolta con grande soddisfazione ed orgoglio dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Col. Emanuele Gaeta che per l’occasione ha voluto, nel pieno rispetto delle tradizioni militari, congratularsi personalmente con il neo promosso consegnandogli le insegne del grado superiore, rivolgendo il suo personale ringraziamento per il lavoro finora svolto e per la passione ed il sacrificio offerto nell’espletamento del servizio quotidiano. Il Ten.Col. Raffaele Iacuzio è decorato con Medaglia d’Argento al Valore Militare.

Presenti al momento ufficiale della consegna del grado i colleghi, i militari della Compagnia e dei reparti dipendenti i quali, nello spirito di corpo che da sempre contraddistingue l’Arma dei Carabinieri, hanno voluto rivolgere i migliori auguri al loro comandante che, per la prima volta nella storia della Compagnia Carabinieri di Larino, riveste il grado di Tenente Colonnello.