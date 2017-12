Carabinieri: consegnate le onorificenze ai militari di Campobasso

Nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, alla presenza degli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso la sede, il Comandante Provinciale di Campobasso, Colonnello Marco Bianchi, ha consegnato onorificenze concesse dal Ministero della Difesa al personale che presta servizio ai Reparti della Compagnia di Campobasso distintosi per le qualità professionali, militari e morali dimostrate durante gli anni di servizio a favore della collettività.

In particolare è stata concessa la Medaglia Militare di bronzo (10 anni) al Merito di Lungo Comando al Maresciallo Maggiore Rocco SCIARRETTA, Comandante della Stazione Carabinieri di Mirabello Sannitico. Sono stati consegnati, poi, i diplomi per la croce di anzianità di servizio militare al Maresciallo Maggiore Francesco GULINELLO, al Brigadiere Capo Nunzio FANELLI, all’Appuntato Scelto Q.S. Michele SILVESTRI, all’Appuntato Scelto Q.S. Antonio PALMIERI, che hanno compiuto 25 anni di servizio nelle Forze Armate ed all’Appuntato Scelto Pasquale BALDINO che ne ha compiuti 16.