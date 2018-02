Carabinieri davanti alle scuole, apprezzamento dei genitori

I Carabinieri della Compagnia di Termoli, in questi giorni, sono stati impiegati massicciamente nel pattugliamento dei quartieri della città molisana ove sono ubicati gli istituti di formazione.

La presenza degli uomini in uniforme, osservata con favore dai genitori degli alunni e dal corpo docente delle scuole, consente di garantire un’adeguata cornice di sicurezza ai bambini e ai ragazzi che affluiscono in zona per l’inizio delle lezioni.

I servizi programmati sono di carattere prevalentemente preventivo e sono orientati a scongiurare il verificarsi di eventi delittuosi che possano mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi e delle famiglie.

La presenza dei militari dell’Arma continuerà a essere marcata e visibile nelle aree interessate durante il prosieguo dell’anno scolastico.