Carabinieri donano uova di Pasqua e derrate alimentari ai bisognosi dell’Alto Molise

AGNONE – In questo delicato periodo i Carabinieri della Compagnia di Agnone, al comando del capitano Christian Proietti, particolarmente impegnati anche nelle festività pasquali nel controllo del rispetto delle misure delle autorità governative, hanno ulteriormente dimostrato vicinanza alla popolazione con piccoli gesti di solidarietà.

I Carabinieri di tutte le stazioni dell’Alto Molise, stringendosi con maggiore forza alle loro comunità in questi momenti difficili, unitamente ai volontari della Protezione civile, hanno offerto un generoso sostegno a chi ne ha maggiormente bisogno donando uova di Pasqua e derrate alimentari.

I doni sono stati consegnati ai responsabili di strutture per anziani, ai centri Sprar ed ai sindaci dei vari Comuni per le famiglie più bisognose.

Un semplice gesto di augurio che testimonia però la vicinanza e l’affetto dei Carabinieri nei confronti di chi è più vulnerabile, i più piccoli, che a loro volta hanno saputo donare ai Carabinieri un prezioso regalo: il loro sorriso.