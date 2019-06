Carabinieri, il maresciallo Rizzo giura fedeltà… alla sua sposa

Ha giurato una prima volta fedeltà alla Patria e alla bandiera, da maresciallo dei Carabinieri, nei giorni scorsi ha giurato di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, alla sua sposa, ora divenuta sua moglie, Maria Celeste Bisanti.

Matrimonio in alta uniforme per il maresciallo Antonio Rizzo, già comandante della stazione Carabinieri di Schiavi di Abruzzo. E nel picchetto d’onore che ha fatto per gli sposi uno spettacolare ponte di sciabole c’erano altri due ex comandanti dell’Alto Vastese, il maresciallo Antonio Di Pancrazio, già comandante a Castiglione Messer Marino e il suo successore, il maresciallo Giorgio Valente, ora in forza al Nas.

Al maresciallo Rizzo e alla sua consorte i migliori auguri di ogni bene dalla redazione dell’Eco.