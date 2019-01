Carabinieri, il prefetto Guercio ricevuta dal colonnello Ventriglia

Il nuovo prefetto di Isernia Cinzia Guercio in visita istituzionale al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Isernia, dr.ssa Cinzia Guercio, accompagnata dal vicario dr.ssa Laura Scioli e capo di Gabinetto dott. Francesco Montemarano si è recata presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, dove è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia.

Il massimo rappresentante del Governo nella Provincia si è intrattenuta con lo stesso Comandante Provinciale, con il Comandante del Reparto Operativo, Nucleo Investigativo e i Comandanti delle Compagnie di Isernia, Venafro ed Agnone, e tutti i comandanti delle 22 stazioni con i quali ha analizzato le principali tematiche del territorio. Nella circostanza, il Signor Prefetto ha espresso il suo vivo apprezzamento per le attività operative poste in essere e per l’elevato impegno profuso dai Carabinieri per tutelare le comunità da ogni forma di illegalità, sottolineando, inoltre l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta, tesa a far sentire la presenza rassicurante dello Stato e a recepire, veicolandole verso gli organi preposti, le istanze dei cittadini.

L’incontro si è concluso con la visita presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale, centro nevralgico dove vengono coordinate tutte le attività dell’Arma sul territorio e recepite le richieste di aiuto per qualsiasi emergenza da parte dei cittadini, attraverso il Numero Unico “112”, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.