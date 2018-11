Carabinieri: tre marescialli luogotenenti ricevono il grado di sottotenente

Grande soddisfazione per i Carabinieri di Campobasso: ben tre Marescialli- Luogotenenti in forza da molti anni al Comando Provinciale, con diversi incarichi nell’ambito della provincia, hanno superato una difficile selezione a livello nazionale per la nomina di un numero ristretto di nuovi Ufficiali dell’Arma.

Nominati Sottotenenti, hanno intrapreso da oggi la frequenza di un corso di aggiornamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per poi essere destinati ad incarichi di comando, anche nuovamente in ambito del Comando Provinciale di Campobasso.

Si tratta dei Luogotenenti Leonardo DI IELSI, Santo TORRISI e Romeo RUGGIERO. I primi due per molti anni molto apprezzati comandanti: della Stazione Carabinieri di Toro (CB), della Stazione Carabinieri di Colletorto ed il terzo, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Larino.

I tre nuovi Ufficiali sono in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza.

In una breve cerimonia interna i tre militari sono stati festeggiati dai colleghi con l’augurio di sempre maggiori soddisfazioni professionali e personali.