Carabinieri: Virgo Fidelis e Giornata dell’orfano, celebrazioni con l’arcivescovo Forte

Domani 21 novembre, in Chieti, alle ore 10:30, presso la cripta annessa alla Cattedrale di San Giustino, sarà celebrata la Santa Messa per la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri, della “GIORNATA DELL’ORFANO” e, contestualmente, per ricordare il 78° anniversario della “Battaglia di CULQUALBER”. La cerimonia religiosa, alla quale parteciperanno le maggiori Autorità Civili e Militari delle Regioni Abruzzo e Molise, sarà officiata da S.E. Rev.ma Mons. Bruno FORTE, Arcivescovo di Chieti – Vasto e dai Cappellani Militari della XI Zona Pastorale “Abruzzo e Molise”.

Alla celebrazione eucaristica è invitata la cittadinanza che potrà condividere con i Carabinieri, attraverso la preghiera, un momento di riflessione e di ricordo per i Caduti dell’Arma nell’adempimento del dovere.