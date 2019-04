Caracciolo, idea choc di Di Lucente: “Niente Pronto soccorso per codici rossi e clinica geriatrica” (video-intervista)

AGNONE. Il futuro dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’, unico presidio sanitario esistente sul territorio, resta al centro del dibattito politico tra amministratori. Ad irrompere sulla scena Andrea Di Lucente, consigliere regionale di maggioranza ed ex sindaco di Vastogirardi.

“Ho una mia idea e non mi vergogno ad esprimerla – esordisce Di Lucente prima dell’approvazione del preliminare sulla Strategia delle aree interne -. E’ inutile continuare a dire o pensare che l’ospedale di Agnone possa tornare ad essere quello di un tempo con sale operatorie e tutta una serie di reparti. Decisamente più concreta la possibilità che il Caracciolo diventi una buona se non ottima clinica geriatrica dove funzionino servizi quali i laboratori Analisi e Radiologia con un Pronto soccorso capace di gestire i codici gialli e non quelli rossi. Infatti per gestire quest’ultimi occorrerebbero sale operatorie efficienti con personale medico dedicato e la Rianimazione, ma tutto ciò ad Agnone è inimmaginabile e per certi versi insensato. Contrariamente bisogna battersi per avere il minino ed indispensabile per garantire la sopravvivenza dei nostri concittadini”.

Un pensiero ad alta voce, quello espresso da Di Lucente, che cozza con quanto detto dal governatore Donato Toma durante l’inaugurazione del nuovo centro Dialisi. In quella circostanza, il capo dell’esecutivo regionale, alla presenza di medici, infermieri, dirigenti Asrem e colleghi di giunta (c’era l’assessore Mazzuto), dichiarò che il ‘Caracciolo’ sarebbe tornato ad essere l’ospedale di un tempo. Non solo, perché Toma alla domanda specifica su Pronto soccorso e le ristrutturate sale operatorie, ammise come la volontà di Regione e Asrem era quella di garantire nel più breve tempo possibile entrambi i servizi. Nel frattempo Di Lucente ha dichiarato che nei prossimi giorni incontrerà i commissari. All’incontro dovrebbe prendere parte anche il sindaco, Lorenzo Marcovecchio.