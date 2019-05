Carambola di auto, divelta la centralina del gas: evacuata l’area

CAMPOBASSO – Due squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenute, in Contrada Colle delle Api, per uno scontro tra due auto che nell’impatto hanno coinvolto anche una centralina di distribuzione del gas cittadino. intervenuti in supporto anche personale ed attrezzature del Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico (NBCR). Data la notevole fuoriuscita di gas, l’odore tipico è stato avvertito in una vasta zona, comunque, a scopo cautelativo, tutta l’area adiacente è stata fatta evacuare.

Le operazioni di intercettazioni della perdita di gas sono state particolarmente impegnative per la notevole pressione d’esercizio della tubazione interessata dall’incidente. Il personale vigilfuoco, effettuata una prima riduzione della perdita, provvedeva a sollevare l’autovettura incidentata così da liberare completamente la tubazione danneggiata permettendo così, agli addetti della ditta incaricata alla manutenzione della rete gas, di completare le operazioni di chiusura.