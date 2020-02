Cardio Tac, al via gli esami con la nuova tecnologia

Finalmente anche all’ospedale di Vasto è possibile eseguire la Cardio Tac, esame diagnostico che permette lo studio non invasivo delle coronarie, un servizio tanto atteso quanto prezioso. In Radiologia sono già stati effettuati i primi esami, in collaborazione con la Cardiologia che seleziona i pazienti in base alle indicazioni cliniche e richiede le prestazioni, entrate stabilmente nel pacchetto di offerta della diagnostica radiologica.

«Abbiamo tenuto fede all’impegno assunto in occasione dell’inaugurazione della nuova tecnologia – sottolinea Maria Amato, direttore della Radiologia – quando ne erano state anticipate applicazioni e funzioni che avrebbero aperto nuove opportunità per i nostri assistiti. Il nostro Servizio, dunque, ha introdotto la Cardio Tac tra le attività istituzionali, alla quale collaborano attivamente i cardiologi, che la prescrivono e sono presenti in sala al momento dell’esecuzione dell’esame».

La Cardio Tac rappresenta un’autentica rivoluzione nell’approccio diagnostico al paziente che deve accertare una coronaropatia, poiché consente di ispezionare l’albero coronarico in modo non invasivo e senza far ricorso all’introduzione di cateteri. L’esame restituisce informazioni precise sulla condizione dei vasi, sulla presenza di eventuali placche aterosclerotiche nonché sul grado di ostruzione che si determina.

A Vasto l’esame viene effettuato con accesso ambulatoriale da un’équipe composta da radiologo, cardiologo, tecnico di radiologia e infermiere.

Per informazioni e prenotazioni i pazienti, nonché i cardiologi esterni alla Asl, possono rivolgersi direttamente alla Radiologia, chiamando il numero 0873.308496 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, e il giovedì dalle 14.00 alle 19.00.