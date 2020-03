Cardiologia: l’ospedale di Chieti ha attivato un’Unità coronarica Covid

CHIETI – La Cardiologia Utic dell’Ospedale di Chieti ha attivato un’Unità coronarica Covid, con sei posti letto riservati alla gestione dei pazienti con cardiopatie acute che risultino sospetti o positivi al test per Coronavirus.

“Sono pazienti con infarto, artimie gravi, scompensi acuti. – spiega il direttore dell’unità operativa, Marcello Caputo – Pur dovendo essere gestiti come pazienti Covid, sono comunque di competenza cardiologica e, non avendo necessità di assistenza respiratoria, è bene che non vadano a gravare sul lavoro dei nostri colleghi della Pneumologia e della Rianimazione”.

L’Utic dedicata ai pazienti Covid è stata realizzata secondo criteri di sicurezza che mettono al riparo tutti gli altri pazienti da possibili rischi di contagio. Si tratta di un’area separata e distinta da tutto il resto, che garantisce a tutti i ricoverati assistenza adeguata, qualunque sia la patologia. Una rassicurazione necessaria per i cardiopatici, che non dovranno sentirsi esposti al rischio di infezione in caso di ricovero.