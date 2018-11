Giulio Golia delle Iene ha scoperto un supermercato dove la carne scaduta invece di essere buttata come dovrebbe, viene riconfezionata con una nuova data di scadenza. Un giochino che viene ripetuto per giorni, fino a quando la carne non diventa palesemente guasta, a quel punto viene utilizzata per fare sughi pronti. Un motivo in più per mangiare solo carni di selvaggina.

