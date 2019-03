Carnevale a fumetti, Mastrostefano: «Grazie alle “Mamme di Belmonte”»

BELMONTE DEL SANNIO – Come ogni anno, da tradizione, ieri pomeriggio si è svolto il carnevale belmontese, e ad organizzare sono state le “Mamme di Belmonte” un gruppo sempre più attivo nella vita socio-culturale del paese.

«Tante sono le maschere che ne hanno preso parte: Lupen, le Lool surprise, Sailor Moon, Heidi, Capuccetto Rosso, i Simpson, Occhi di gatto, i Dalton, Pippi calze lunghe e l’immancabile carro dei “L’Paglir”. – spiega, con soddisfazione, l’assessore comunale Dalio Mastrostefano – La manifestazione è stata allietata dal gruppo musicale PM (Pasquale Masciotra) di Agnone e ovviamente le mamme hanno allestito un ricco buffet di dolci di carnevale. Tante le persone intervenute alla manifestazione anche dai paesi limitrofi. – aggiunge l’assessore – Un’ottima organizzazione a dimostrazione che il paese è ancora vivo e attivo, inoltre domani pomeriggio si ripeterà l’evento per la chiusura del Carnevale questa volta in un locale del comune, per un evento organizzato dalla parrocchia».