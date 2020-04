Carovilli, il coronavirus non ferma la processione della Madonna Incoronata

CAROVILLI. L’emergenza sanitaria non ferma la processione della Madonna Incoronata di Carovilli. Nella giornata di ieri, 25 aprile, l’antica statua, risalente al 1700, dopo la funzione religiosa in assenza dei fedeli, accompagnata dal parroco don Mario Fangio e dal comandante della locale stazione dei Carabinieri, il maresciallo Giovanni Franchitti, ha attraversato le principali strade del paese. Affacciati a balconi e finestre numerosi cittadini di Carovilli che, raccolti in preghiera, hanno salutato la Santa Vergine. Un grazie particolare al sindaco Antonio Conti, il quale, al pari dei consiglieri di minoranza, ha reso possibile che ciò avvenisse nonostante le ferree restrizioni dovute all’epidemia da coronavirus.