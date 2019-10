Carovilli: laurea con lode in Matematica per Maria Lucia Berardi

CAROVILLI – Le ragazze carovillesi hanno qualcosa di speciale, ormai non si contano più quante sono quelle che hanno conseguito la laurea. Materie letterarie o scientifiche o artistiche non fa differenza. Si impegnano sempre con grande serietà, con costanza, con intelligenza ed ottengono immancabilmente ottimi risultati. L’ultima arrivata nel “club delle laureate” si chiama Maria Lucia Berardi. Ha fatto una eccellente carriera scolastica al Liceo scientifico “Maiorana” di Isernia, maturandosi con un 97. Poi il salto all’Università degli Studi dell’Aquila. Tre anni di studio, su argomenti per lei di grande fascino e passione, ed esami superati brillantemente. Infine una tesi di laurea su “Modelli arma per la previsione della serie della temperatura globale” presentata con il relatore Prof. Umberto Triacca del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica. Da notare che Maria Lucia non si è dimostrata soltanto brava, tanto da conseguire il 110 con lode, ma anche concreta e positiva data la estrema attualità degli studi scelti, legati ai cambiamenti climatici. Siamo sinceramente orgogliosi di questa giovane veramente promettente e le facciamo i nostri più sentiti auguri per un bellissimo futuro. Rallegramenti di cuore vanno anche a mamma Adriana e a papà Vincenzo, che con il nonno Stefano forma, nel Foro di Isernia, una celebre coppia di avvocati.