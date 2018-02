Il carro di Pinocchio conquista il Carnevale di Belmonte

BELMONTE DEL SANNIO – L’associazione culturale Musae ha fatto ancora centro con la seconda edizione del carnevale belmontese “L’mazzarn”.

Tanta la partecipazione all’evento che ha coinvolto oltre a Belmonte anche Agnone e ancora una volta Carovilli, carro vincitore per la maschera più simpatica della scorsa edizione. Agnone si è aggiudicato il premio per la maschera più bella con il carro di “Pinocchio”, mentre per la maschera più simpatica sale sul podio il gruppo “fantasia disney” di Belmonte.

«Un grazie di cuore va al “coniglietto impazzito” di Carovilli e all’altro gruppo belmontese “fesct e mal timp”. – commentano dall’associazione Musae – L’associazione culturale Musae ringrazia le signore Ofelia e Flora per aver deliziato tutti con le buonissime scorpelle belmontesi, Miro e Walter per la fantastica animazione tutti gli intervenuti, ricordando ancora una volta che l’unione fa la forza. Un grazie di cuore anche ai giurati Antonino Patriarca, Paola Del Coiro, Saverio La Gamba e Bruno Cerimele».