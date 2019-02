Cartelli pubblicitari per studi medici, controlli a tappeto dei Nas in Abruzzo

Il NAS dei Carabinieri di Pescara, nell’ambito di alcuni controlli predisposti presso strutture sanitarie abruzzesi, ha eseguito un’ispezione nei confronti di uno studio medico di medicina generale.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno segnalato all’Autorità Sanitaria e Amministrativa il titolare della struttura per aver effettuato pubblicità sanitaria dello studio medico in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ossia mediante cartellonistica affissa su suolo pubblico e non contenente informazioni atte a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari.

I militari hanno segnalato la violazione anche: all’Autorità Comunale al fine di provvedere alla rimozione di 6 cartelli pubblicitari collocati su banchine della viabilità ordinaria e all’ordine dei medici competente per provincia per l’adozione di provvedimenti disciplinari.