Casa vacanza inesistente, tre persone denunciate per truffa

Casa vacanza inesistente i Carabinieri denunciano tre persone per truffa.

I Carabinieri della Stazione di Cercemaggiore hanno denunciato a piede libero tre italiani residenti nel nord Italia per aver pubblicizzato sul sito internet “Subito.it” un’abitazione risultata inesistente.

Le indagini sono iniziate ad agosto 2018 a seguito della denuncia di un cittadino a cui erano state rovinate le vacanze. Sul sito internet “Subito.it” i truffatori avevano pubblicato l’annuncio di una casa vacanza a Vasto, proponendo dei prezzi molto competiti, il primo contatto via mail, poi telefonico, fino ad arrivare all’invio della caparra che ammontava a circa il 30% del prezzo finale pattuito. Poi però l’amara sorpresa al momento dell’arrivo in paese: il numero di telefono di chi aveva proposto l’affitto diventava inesistente e quella casa era di fatto già abitata. Durante le indagini, i Carabinieri hanno accertato che si tratta di truffatori di professione, già noti alle Forze dell’ordine per aver più volte e con diversi account perpetrato truffe on-line.