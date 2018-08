Case popolari Sant’Antonio, sindaco Agnone intima a Iacp chiusura del cantiere

AGNONE – Il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio chiede allo Iacp la chiusura del cantiere per gli alloggi popolari del rione Sant’Antonio. In una missiva indirizzata all’Istituto case popolari di Isernia, il primo cittadino scrive: “Nonostante le rassicurazioni circa la definizione giudiziaria tra lo Iacp e la ditta che avrebbe dovuto effettuare i lavori di ripristino e nonostante successive e reiterate assicurazioni in merito ad una chiusura del cantiere, a tutt’oggi permane nella parte storica del Comune un vero e proprio scempio che non può essere più tollerato. Ciò, soprattutto, in questo particolare e delicato momento storico nel quale il terremoto ed uno stato di allerta generale crea panico e confusione nella cittadinanza. Invito quindi lo Iacp a riprendere i lavori entro e non oltre 15 giorni, altrimenti saremo costretti a tutelare l’ente Comune e l’intera cittadinanza in tutte le sedi opportune”. Quella degli alloggi popolari del rione Sant’Antonio è ormai una vicenda che si protrae da tempo e ha visto coinvolte diverse amministrazioni, tutte incapaci di risolvere la situazione.