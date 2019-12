Casetta dell’acqua e nuovi mezzi in dotazione a Fraine

FRAINE – Fraine ha una casetta dell’acqua. Si tratta di una struttura che eroga acqua depurata e refrigerata in cambio di pochi spiccioli. Non un semplice “sfizio”, ma un utile servizio che consentirà di ridurre sensibilmente l’utilizzo della plastica e degli imballaggi, una innovazione che si pone come alternativa più economica e sostenibile anche dal punto di vista ambientale rispetto all’acquisto di acqua minerale in bottiglia. Meno plastica, meno rifiuti, meno imballaggi, utilizzo del vetro riciclato e riciclabile ad un costo assolutamente competitivo. E nel primo pomeriggio di oggi la casetta dell’acqua, installata dalla a IDROTECNO SUD, è stata inaugurata ed è entrata in funzione. Contestualmente il sindaco e l’amministrazione comunale hanno presentato alla cittadinanza gli ultimi acquisti fatti: un nuovo camion attrezzato per la raccolta differenziata e una pala-vomere per lo sgombero neve. «Nonostante le ristrettezze economiche del nostro piccolo Comune cerchiamo di fare delle spese oculate e soprattutto utili alla cittadinanza» ha dichiarato il sindaco Filippo Stampone.