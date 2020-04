ATESSA – «L’amministrazione comunale segue con apprensione l’aumento di casi di positività al Covid 19 nel centro anziani di Atessa. Confido che le autorità sanitarie, ieri ho scritto al presidente Marsilio e all’assessore Verì, intervengano urgentemente – come previsto nell’ordinanza regionale n. 32 del 10 aprile 2020 – per trasferire e mettere in sicurezza gli ospiti e il personale della struttura».

E’ quanto scrive sui social il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli.