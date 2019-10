Cassonetti stracolmi di spazzatura a Poggio: «Poggio Sannita come Roma e Orlando come la Raggi»

POGGIO SANNITA – Riceviamo dal comitato civico “Vediamoci Chiaro” e pubblichiamo:

«Poggio Sannita come Roma e Orlando come la Raggi. È questo quello che i cittadini poggesi pensano da qualche giorno guardando i cassonetti dei rifiuti stracolmi di spazzatura che fuoriesce dagli stessi e che generano un nauseante odore per le strade cittadine. Infatti è da qualche giorno che l’azienda incaricata dal comune per la raccolta dei rifiuti non effettua il servizio tra l’indifferenza generale dell’amministrazione comunale. Una situazione incredibile e paradossale, se si considera il fatto che proprio quest’anno l’assise comunale ha deliberato un aumento spropositato delle tariffe Tari. Non c’è da meravigliarsi che nessun amministratore si sia reso conto del degrado che subiscono tutti i poggesi, visto che una parte dell’amministrazione vive fuori paese e che l’altra è impegnata in progetti “stupefacenti”. La speranza è che questo articolo li metta a conoscenza del problema, con l’auspicio che prendano decisioni per la soluzione dello stesso».