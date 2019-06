Castel del Giudice ospita la prima “Scuola nel Bosco” dell’Alto Molise

CASTEL DEL GIUDICE – A Castel del Giudice (IS), il borgo rinato del Molise simbolo di sviluppo sostenibile delle aree interne dell’Appennino, c’è per la prima volta la Scuola nel Bosco. Un percorso formativo itinerante che dal 1° luglio al 1° settembre 2019 coinvolgerà bambini e bambine dai 5 ai 13 anni, ma anche adulti e turisti di ogni età, in eclettiche esperienze a contatto con la natura, che cresce rigogliosa tra le casette dell’albergo diffuso Borgotufi, il meleto biologico Melise, e gli splendidi boschi e scenari naturali che si aprono allo sguardo in questo territorio ricco di biodiversità tra l’Alto Molise e l’Abruzzo.

Ogni giorno, con l’esperta di scienze naturali Nicole Razzini – che ha girato il mondo dopo aver conseguito una laurea in Scienze Ambientali ed essere diventata Guida Ambientale Escursionistica – si potrà partecipare ad attività variegate, all’insegna del riciclo, della scoperta dell’ambiente, coinvolgendo le persone del luogo con le loro tradizioni e competenze, nella consapevolezza che la natura è un laboratorio da vivere e da proteggere. I piccoli saranno protagonisti di escursioni per raccogliere le erbe spontanee, di visite al meleto biologico, di laboratori con l’esperto in pratiche di filosofia con i bambini Giorgio Borghi e di poesia in fattoria. Costruiranno oggetti con materiali naturali, pianteranno aiuole commestibili in paese, faranno rafting sul fiume Sangro. Nel pomeriggio saranno organizzati anche laboratori e attività per adulti, come la trasformazione delle erbe spontanee in cosmetici o delizie da assaporare e corsi di tintura naturale. Ogni giorno un’esperienza diversa, in totale sintonia con lo spirito che anima la realtà di Castel del Giudice e le sue buone pratiche di rigenerazione sociale ed ecologica. La Scuola nel Bosco è organizzata dalla Pro loco di Castel del Giudice e dal Comune di Castel del Giudice, in collaborazione con la Casa delle Erbe dell’Associazione Vivere con Cura di Capracotta ed è aperta a tutti.

ORARI:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.30

La prenotazione è obbligatoria al numero 3703531177.