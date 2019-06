Castelpetroso, sarà restaurata dalla fonderia ‘Marinelli’ la Madonna del santuario

CASTELPETROSO – Ha necessità di esser restaurata dopo decenni trascorsi sotto le intemperie o il sole cocente. Parliamo della statua della Madonna sita su una alta stele vicino il monumentale santuario di Castelpetroso. Smontata delicatamente, la statua è stata trasportata presso la Pontificia Fonderia di Agnone e affidata alle sapienti mani di Armando e Pasquale Marinelli.

Alta oltre due metri la statua presenta la figura della Madonna in piedi su una roccia affiancata da un angelio ex un bimbo. Benedetta dai papi San Giovanni Paolo II e Francesco, la statua trascorrerà qualche mese nell’opificio agnonese dove è visibile di fianco al forno delle fusioni. Tornerà a splendere con i colori bronzei di antica memoria e verrà riposizionata sulla stessa stele in pietra dalla quale benedice tutti i pellegrini.