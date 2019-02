Castiglione paese dei centenari: nonno Mariano spegne le prime cento candeline

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Amatevi e vogliatevi bene, l’odio non serve a nulla. Questo è il mio testamento». Con queste parole Mariano Francescone ha accolto nella sua casa, sabato, nel giorno del suo centesimo compleanno, il sindaco Felice Magnacca, l’assessore Mariano Lalli e la consigliere Marialaura Magnacca che, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e della comunità di Castiglione Messer Marino, gli hanno consegnato una targa ricordo. «Faremo tesoro delle tue parole» lo hanno rassicurato gli amministratori prima del brindisi augurale per il primo secolo di vita di nonno Mariano.