Castiglione riapre il cimitero, il sindaco: «Rispettare il distanziamento sociale»

A partire da domani, lunedì 4 maggio, il cimitero comunale di Castiglione Messer Marino sarà riaperto al pubblico.

Il sindaco Felice Magnacca, in un avviso ai suoi concittadini, precisa: «Coloro che si recheranno a far visita ai defunti hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni relative al distanziamento interpersonale e si consiglia di indossare guanti e mascherina. È severamente vietato fare assembramenti».

Inoltre il primo cittadino precisa che resteranno ancora chiusi i parchi gioco per bambini, secondo quanto previsto dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio.