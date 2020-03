Castiglione, il sindaco: «Pulizia strade effettuata con semplice detergente, senza prodotti inquinanti»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Abbiamo quasi terminato la pulizia straordinaria delle strade, che risponde ad un esigenza straordinaria effettuata senza ausilio di prodotti chimici inquinanti, ma con un semplice detergente. A scanso di equivoci la pulizia delle strade e sanificazione aerea tramite nebulizzazione sono in linea con i provvedimenti Arta e a mio avviso necessari per una maggiore sicurezza e igiene. Nella notte è stata eseguita la nebulizzazione aerea per il centro abitato. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno eseguito con impegno e determinazione le operazioni di pulizia strade: i dipendenti comunali Bruno Lalli e Franco Nozzi, il vigile urbano Antonio Di Domenica, il dipendente Eco.lan Pierino Magnacca, i collaboratori borse lavoro Angelo Torzi, Nino D’Ippolito, la ditta Mastrovincenzo Costruzioni per la messa a disposizione a titolo gratuito dei mezzi e due dipendenti Amedeo Taddeo, Luigi, il diacono Mario per aver messo a disposizione il modulo con idrante e la collaborazione di Marco Lalli. Colgo l’occasione per ricordare di stare a casa e di uscire solo per spesa alimentare, farmaci o questioni urgenti».

E’ il messaggio alla cittadinanza del sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.