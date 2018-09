Catena d’acciaio in faccia al compagno, minorenne egiziano denunciato dai Carabinieri di Agnone Il ragazzo è ospite della casa per minori in località ‘Montagna’. La vittima è dovuta ricorrere alle cure sanitarie. Ne avrà per almeno quattro giorni

Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati. Accedi ora Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.