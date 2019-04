Catenine d’oro rubate ad una anziana, denunciato un iraniano

Continua l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Venafro sul fenomeno dei furti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono stati chiamati ad intervenire, poiché ad una persona anziana in Isernia era stata asportata la catenina in oro e l’autore era scappato. Grazie alla professionalità della Centrale Operativa, che aveva ricevuto la segnalazione da parte del denunciante, venivano diramate le ricerche con una descrizione minuziosa sia della persona che dell’auto utilizzata per dileguarsi. In tal modo si permetteva ai Carabinieri di intercettare e fermare il sospetto alle porte di Venafro. Si tratta di uno straniero di origini iraniane ma domiciliato in provincia di Caserta, che veniva riconosciuto quale autore del furto da parte del denunciante. Per tali ragioni veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria.