Caterina Cerroni in corsa per diventare segretaria nazionale Giovani democratici

AGNONE – «Mi candido a diventare Segretaria nazionale dei Giovani Democratici».

Lo annuncia sui social l’agnonese Caterina Cerroni, che spiega: «La parola congresso viene dal latino “camminare insieme”: io camminerò con Davide Skenderi, lo avete conosciuto alla guida della splendida Federazione di Milano. Insieme a noi, compagne e compagni da ogni regione, da ogni territorio d’Italia. Saremo al servizio delle idee, della lotta di ognuno per rendere i Giovani Democratici una comunità all’altezza dei nostri sogni, uno strumento all’altezza di chiunque sia rimasto indietro. È una scelta di vita da disegnare ancora. Avremo bisogno di ognuno delle migliaia di ragazzi e ragazze incontrati in questi anni di impegno. Perché questa scelta non esisterebbe nemmeno se il vento che vi soffia dentro non avesse scosso anche me, anche noi. Pretenderemo una nuova radicalità per i Giovani Democratici, più solide radici nei fatti sociali per il Partito Democratico. È in queste righe perché coltivarla ancora, come pensarla migliore».