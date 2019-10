Causa un incidente e fugge, foggiano denunciato dalla Polizia

A conclusione di una mirata ed attenta attività di indagine, l’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Termoli ha deferito a piede libero all’Autorità giudiziaria un uomo di origini foggiane che dopo aver provocato, nel decorso mese di luglio, un incidente stradale con seri danni prodotti ad alcuni veicoli in sosta, si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti eseguiti e gli elementi raccolti hanno portato al sequestro dell’autovettura coinvolta nell’incidente ed alla denuncia del responsabile per guida reiterata senza patente in quanto mai conseguita .