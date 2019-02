Causa un incidente e si dà alla fuga: tunisino risultato ubriaco al volante

Durante l’ordinario servizio del pattugliamento, gli operatori della Volante di Termoli sono intervenuti in Via Sannitica per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Alla vista dell’auto della Polizia, l’autista di uno dei due mezzi, che in base alla dinamica dell’accaduto ricostruita dagli operatori è risultato il responsabile del sinistro, si è dato a precipitosa fuga. Immediatamente rintracciato, all’uomo – J.M., 42enne di origini tunisine – positivo all’alcool test, è stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza.