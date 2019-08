Causa un tamponamento e fugge, giovane molisano rintracciato dai Carabinieri

A Mirabello Sannitico (CB) i militari della locale Stazione, sono intervenuti nella serata di sabato in Ferrazzano (CB) a seguito di un sinistro stradale con soli danni ai mezzi ove è stato richiesto l’ effettuazione dei rilievi planimetrici. Un veicolo con alla guida un 36enne del luogo impattava con un altro, ed a seguito dell’ urto, quest’ ultimo entrava in collisione con un ulteriore mezzo in sosta. Il conducente dell’ autovettura che ha cagionato il sinistro ha, poco dopo, lasciato incustodita la propria automobile allontanandosi e facendo perdere in un primo momento le proprie tracce. Pertanto i Carabinieri hanno diramato opportune ricerche. Solo nella tarda serata, il giovane è rientrato presso l’ abitazione dei propri famigliari spiegando che il temporaneo allontanamento era stato causato dalla preoccupazione derivata dall’evento. I Carabinieri hanno proceduto a contestare la contravvenzione che il Codice della Strada prevede per i casi appunto di fuga dopo incidente con solo danni a cose .