C’è l’ordinanza: sosta a pagamento nell’area commerciale del Megalò

(ANSA) – CHIETI – Sosta a pagamento nell’area commerciale del Megalò: l’ufficio traffico del Comune di Chieti ha emanato l’ordinanza che dà il via alla fase attuativa per istituire parcheggi a pagamento nell’area di proprietà del Comune attigua al centro commerciale. Lo rende noto l’assessore al traffico e viabilità Mario Colantonio. In particolare, il provvedimento, che segue una delibera della Giunta comunale dello scorso 6 ottobre, mette a pagamento 859 posti auto, ogni giorno dalle 8 alle 24, precisando che la sosta avrà un costo di 80 centesimi per la prima ora e di 50 centesimi per le successive ore fino ad un massimo di otto ore. “La fase attuativa proseguirà con il successivo affidamento del servizio alla società partecipata ‘Chieti Solidale’ nei confronti della quale si stanno predisponendo anche gli atti di affidamento per la gestione dei parcheggi cittadini” dice Colantonio. L’effettiva attivazione della sosta a pagamento è vincolata alla realizzazione della segnaletica a cura della società che gestirà il servizio.