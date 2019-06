Cede eroina ad un disoccupato, nei guai artigiano di Agnone

AGNONE – Cede droga ad un disoccupato 32enne, ma viene beccato dai Carabinieri di Agnone che lo denunciano per uso personale e detenzione ai fini dello spaccio. Protagonista della vicenda un artigiano 25enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati in città. I due da tempo erano monitorati dagli uomini del Nucleo operativo radiomobile della compagnia altomolisana che questa mattina sono entrati in azione. A nulla il tentativo del 32enne, che sentitosi scoperto, ha provato a disfarsi dell’involucro prontamente recuperato dai militari. Al suo interno diversi grammi di eroina. L’operazione dei Carabinieri, coordinati dal capitano Christian Proietti, è poi proseguita con l’individuazione del pusher. A questo punto è scattata la perquisizione nell’abitazione del 25enne che ha confermato i sospetti dei Carabinieri. Infatti nella camera da letto è stata recuperata altra eroina conservata in un involucro di nylon sottoposto a sequestro. Per l’artigiano immediato il deferimento all’ autorità giudiziaria, dovrà rispondere di detenzione e uso personale di sostanze stupefacenti.