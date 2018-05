Celebrazioni, tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Cristanziano

AGNONE – Tutto pronto per la due giorni di festeggiamenti in onore di San Cristanziano, patrono di Agnone. Il programma prevede per sabato 12 maggio la santa liturgia (ore 18) nella chiesa madre di San Marco Evangelista. A seguire l’atteso concerto del gruppo musicale “Extra” in piazza Plebiscito (ore 21).

Il giorno seguente attesa la solenne messa in San Marco (ore 18) alla presenza del vescovo di Trivento, Claudio Palumbo con il rito della consegna delle chiavi della città e dei ceri a San Cristanziano, dopodiché la processione accompagnata dal complesso bandistico “Città di Casalanguida”.

Intanto il comitato organizzatore degli eventi ricostituitosi negli ultimi due anni, invita un caloroso appello alla cittadinanza e a tutti gli emigranti al fine di collaborare con un’offerta da inviare al codice Iban: IT07 O 05034 15600 000000002345

Swift: BAPPIT21Q86.

L’Istituto di credito è il Banco BMP di Isernia (N. conto 002345. Causale: COMITATO FESTA SAN CRISTANZIANO)