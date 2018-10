Cellulari durante la guida, fioccano sanzioni dalla Stradale

Senza sosta l’attività della Polizia Stradale di Campobasso, diretta dal Vice Questore Aggiunto Marco Graziano, volta al contrasto dei comportamenti pericolosi per la circolazione stradale. Nel mese di ottobre, nel corso di specifici servizi, sono stati organizzati molti posti di controllo sulle principali arterie di collegamento della provincia.

Complessivamente sono stati controllati più di 850 autoveicoli e sono state contestate più di 590 violazioni alle norme del Codice della Strada; 61 le infrazioni accertate per mancato uso delle cinture di sicurezza (di cui 3 recidivi nel biennio), 20 per l’uso di cellulari durante la guida; 30 sono state le patenti ritirate ad automobilisti che effettuavano sorpassi non consentiti e pericolosi, in particolare sulla “Bifernina” dove, a seguito di controlli, per la stabilità della diga, sono stati imposte varie prescrizioni dall’ente proprietario della strada. Inoltre, 35 veicoli sono stati sottoposti a sequestro o fermo, una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e 5 targhe sono state ritirate per omessa iscrizione al PRA o per uso improprio delle stesse.