Centenario al voto nell’Isernino, a Schiavi il più anziano è stato “zio Aquilino” classe ’24

(ANSA) – ISERNIA – Ha cento anni il cittadino elettore più anziano di Isernia. Ha votato al seggio della Gea Medica. Si chiama Antonio Di Perna classe 1917 e ha tagliato il traguardo del secolo di vita il 23 settembre scorso. Antonio ha tre figli, due femmine e un maschio, avuti dalla moglie di 16 anni più giovane. In città è molto conosciuto e amato per il lavoro di usciere, che ha svolto all’ospedale ‘Veneziale’, il suo attivismo nel sindacato, nel sociale e il ruolo svolto come presidente dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra. “Ma le sue più grandi passione – racconta la figlia Immacolata – sono la storia e il ballo. Ha condotto molte ricerche, alcune anche pubblicate, e ha ballato fino all’età di 98 anni. Ora è ricoverato alla Gea perché deve seguire un ciclo di ginnastica riabilitativa, ma la sua mente è lucidissima ed è autonomo”.

Antonio non ha mai rinunciato al diritto di voto credendo nel suo valore. Ha sempre guardato al futuro con ottimismo e secondo la figlia Immacolata è questo il suo segreto.(ANSA).

A Schiavi di Abruzzo, invece, l’elettore più anziano che si è recato al seggio è stato Aquilino Bottone, nato il 7-7-1924. L’arzillo 94enne, chiamato in paese “zio Aquilino”, ha festeggiato poi la sua partecipazione al voto, con un bel bicchiere di vino rosso al bar.