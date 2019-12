Pochi centimetri di neve in Alto Molise e Vastese, mezzi provinciali in azione (IL VIDEO)

Come da previsioni sul territorio dell’Alto Molise e Vastese è arrivata la neve a ricordare che si è in inverno a dispetto delle temperature primaverili dei giorni scorsi. Pochi centimetri di neve sulle arterie più in quota, dove dalle prime luci dell’alba sono entrati in azione i mezzi spazzaneve delle Province di Chieti e di Isernia.

Tra le giornate di SABATO 28 e DOMENICA 29, date le isoterme ad 850 hPa (circa 1500 metri di quota) comprese tra -6/-8°C, i fenomeni (DEBOLI, INTERMITTENTI e NON ORGANIZZATI) potrebbero assumere carattere nevoso a quote via via sempre più basse. ELEMENTI SALIENTI: brusco calo termico, venti forti dai quadranti nord-orientali (GRECALE), possibilità di mareggiate lungo le coste, nevicate più consistenti sull’entroterra» spiega il meteorologo AMPRO, Angelo Ruggieri.

Dunque nevicate anche nelle prossime ore, anche se gli apporti al suolo dovrebbero essere non troppo abbondanti.