A cento giorni dall’inizio dell’anno arriva la prima cicogna a Castiglione Messer Marino

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Solitamente si danno le notizie dei primi nati dell’anno proprio nella giornata di Capodanno o nei giorni immediatamente successivi. Nell’Alto Vastese invece, alle prese con lo spopolamento galoppante, si devono attendere quasi cento giorni per festeggiare la prima nascita, tra l’altro nel paese più popoloso. E così la cosa più naturale del mondo, un bimbo che nasce, diventa notizia. E’ arrivato oggi, infatti, presso l’ospedale “Veneziale” di Isernia, assistito dalla dottoressa Annalidia Sammartino, il piccolo Bruno Junior Lalli, da mamma Antonia Donatelli e dal papà Aurelio e per la gioia del fratellino Antonio Maria. Al piccolo e a tutta la famiglia gli auguri più cari dalla redazione dell’Eco nella speranza che questo primo bimbo del 2019 possa segnare un’inversione della fase di spopolamento inesorabilmente in atto in tutti i centri dell’Alto Vastese.