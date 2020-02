Centra in pieno un cinghiale: distrutta l’auto di un residente di Agnone

PESCOLANCIANO – Ennesimo incidente causato dalla fauna selvatica in Alto Molise. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 21,30 quando è stato segnalato un incidente sulla provinciale Aquilonia nel territorio comunale di Pescolanciano. Un uomo di Agnone, a bordo della sua auto, una Fiat Croma, stava percorrendo quel tratto viario quando un grosso cinghiale ha attraversato la strada. Inevitabile l’impatto. L’anima è morto sul colpo, mentre l’autovettura ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. Il veicolo non è stato in grado di proseguire la marcia e si è reso necessario l’intervento di un carroattrezzi per la successiva rimozione. L’uomo alla guida non ha riportato ferite, ma solo un comprensibile spavento. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia e, per i rilievi del caso, una pattuglia di Carabinieri forestali della stazione di Carovilli.