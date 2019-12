Centrale a biomasse in Alto Molise, il Comune di Belmonte pronto alle barricate

BELMONTE DEL SANNIO – L’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio dice «no» alla centrale a biomasse da realizzare sul territorio di Agnone a ridosso però del centro abitato del paese limitrofo.

Lo si legge in un volantino affisso in paese che annuncia, per lunedì 16 dicembre prossimo, a partire dalle ore 15,30 presso il salone dell’edificio pluriuso in piazza Giovanni XXIII, una conferenza pubblica «per discutere sulle problematiche connesse alla costruzione della centrale». L’amministrazione guidata dalla sindaca Anita Di Primio invita tutta la cittadinanza a partecipare, anche i residenti ad Agnone.