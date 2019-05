Centristi, piddini e comunisti tutti sul carro della Lega

«Il salto sul carro del vincitore, perlomeno di quello annunciato, è un’antica tradizione nazionale. Alle volte, però, il trasformismo raggiunge vette impensabili persino per gli italiani. È il caso di una piccola ma paradigmatica cittadina balneare abruzzese al confine con Pescara, Montesilvano. Cinquantatremila abitanti, famosa per i palazzi giganti che schermano la vista del mare, a fine mese il comune vota per il rinnovo del sindaco e del Consiglio; e quando Matteo Salvini si è materializzato qualche sera fa per l’ennesimo comizio ha trovato ad attenderlo un numero impressionante di facce illustri della politica locale. Solo che un bel po’ di loro militava, fino a pochi mesi, giorni o minuti fa, nel Pd, o da quelle parti. Già, perché quel che resta della sinistra e del centrosinistra cittadino sta passando in blocco alla Lega e, in misura minore, a un centrodestra a trazione fortemente salviniana» scrive Maurizio Di Fazio su L’Espresso.

