C’era una volta… e ancora c’è, fiabe popolari per anziani e bambini

BAGNOLI DEL TRIGNO – Progetto intergenerazionale a Bagnoli del Trigno. La casa di riposo “Casa della Letizia” in collaborazione con i bambini della scuola primaria terrà alcuni incontri per favorire il mantenimento dei legami sociali degli anziani contrastando l’isolamento e la solitudine attraverso la presenza dei bambini.

La casa di riposo “CASA DELLA LETIZIA” con il contributo dei docenti e dei bambini della scuola primaria di Bagnoli del Trigno avvierà il progetto intergenerazionale “C’ERA UNA VOLTA E… ANCORA C’E’” nei giorni 13-22-27 Marzo 2018, dalle ore 9 alle 11, nei locali della casa di riposo situata in via G.N. Rossi in Bagnoli del Trigno.

L’evento, inserito nelle varie attività della struttura, è nato dall’iniziativa dalla équipe della Casa della Letizia e mira a favorire, sostenere, sollecitare e incrementare le capacità cognitive e mnemoniche dei partecipanti, al fine di migliorare le competenze psicosensoriali dell’anziano.

Il progetto si svilupperà in 3 incontri durante i quali gli anziani racconteranno ai bambini una fiaba popolare e i bambini a loro volta ne racconteranno una moderna. Nel secondo incontro i bambini eseguiranno una rappresentazione teatrale sulla fiaba e durante il terzo incontro avverrà la realizzazione di un cartellone.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Dott.ssa Antonia Cirulli (Responsabile socio-sanitaria), Dott.ssa Antonietta Potestà (Educatrice), Dott.ssa Annalisa Carrelli (Psicologa) di cui seguono i contatti:

Antonia Cirulli 392-3905729 antoniacirulli@gmail.com

Antonietta Potestà 320-0567111 antoniettapotesta@gmail.com

Annalisa Carrelli 329-2334776 anacar@hotmail.it