Cerca tartufi senza tesserino, molisano sanzionato dai Carabinieri forestali

Controlli a tappeto dei Carabinieri Forestali, quattro persone finiscono nei guai.

Nel corso di una serie di controlli coordinati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, quattro persone sono finite nei guai per numerose violazioni e varie tipologie di reato. Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione Forestale di Isernia hanno contestato a carico di un campobassano, la raccolta di tartufi pur essendo privo della prescritta tessera di idoneità, mentre a carico di un isernino e stata contestata la violazione per trasporto di rifiuti in assenza di apposito formulario. I Carabinieri della Stazione Forestale di San Pietro Avellana, hanno invece denunciato un campobassano per taglio abusivo di alberi, in una zona boschiva. In particolare venivano tagliate oltre settecento piante di alto fusto di quattro tipologie, cerro, faggio, acero e carpino. Infine i Carabinieri della Stazione Forestale di Forlì del Sannio, hanno denunciato una persona di origine abruzzese, per pascolo abusivo su terreni demaniali.