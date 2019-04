Cerroni: «Di antifascismo c’è bisogno anche nell’Italia libera e liberata»

AGNONE – «Dicono che la campagna per le elezioni europee sia molto difficile: sei regioni, la complessità del Mezzogiorno, 14 milioni di abitanti. Sono le stesse ragioni per cui io trovo sia bellissima. Attraverso qualche foto delle prime tappe provo a raccontarvi meglio il perché».

Così Caterina Cerroni, giovane candidata di Agnone alle prossime elezioni europee, lancia sui social la sua campagna elettorale.

«Loro, i compagni di sempre, la valanga di affetto e idee che dal giorno dopo la presentazione della candidatura rende quest’avventura un bellissimo cammino collettivo. – spiega Cerroni – I valori che ci guidano, quelli che l’Anpi continua a raccontarci perché di antifascismo c’è bisogno anche nell’Italia libera e liberata. Combattenti come Maria Ciarravano hanno portato nel nostro Sud e a fondamento dell’integrazione e della pace europea la lotta per l’emancipazione, la parità e per i diritti di tutti. I Giovani Democratici che sono la mia credibilità, il mio coraggio, la mia formazione sui temi europei. Prima a Benevento, poi a Pontecagnano Faiano, un dibattito ricco sulle ingiustizie che attraversano pure il nostro continente, sull’UE che tanto deve cambiare perché ancora troppo poche sono le opportunità per ridurre le disuguaglianze e per vivere liberi, dalla povertà e dalla precarietà».