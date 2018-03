VASTO (CH) – Cervo, capriolo e cinghiale, partono i censimenti nell’Atc Vastese.

I tecnici dell’Ispra e della Regione Abruzzo hanno spiegato ai cacciatori di selezione le modalità operative dei censimenti che avranno luogo il 24 e 25 marzo all’interno della macroarea 5 e nei giorni 7e 8 aprile nel resto del territorio dell’Atc Vastese.

Franco Recchia della Regione e Francesco Riga dell’Ispra hanno tenuto nel pomeriggio di ieri un incontro con i cacciatori di selezione dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese. Incontro aperto da un breve saluto da parte del neo presidente dell’Atcv, Antonio Campitelli.

Nelle prossime due settimane tutto il territorio della regione Abruzzo, simultaneamente, sarà interessato da una vasta operazione di censimenti non solo sui cinghiali, ma anche sui cervidi, quindi sul cervo e sul capriolo. Per la prima volta questa operazione sarà fatta non solo sul territorio aperto all’attività venatoria, ma anche all’interno delle riserve, dei parchi e delle zone chiuse, grazie alla collaborazione dei gestori delle stesse.

I censimenti sono finalizzati, per la specie cinghiale, alla stesura del piano di contenimento, come avvenuto per gli scorsi anni. Discorso diverso per i cervidi, come precisato dallo stesso Franco Recchia della Regione: «I censimenti sui cervidi si sono resi necessari per la stesura del nuovo piano faunistico venatorio. Sia chiaro che non sono finalizzati alla stesura di piani di abbattimento. Ci servono i dati sulle presenze di cervi e caprioli sul territorio per avere un’idea della consistenza minima certa delle specie. Per la prima volta in Abruzzo si cerca di fare una stima della popolazione di cervi e caprioli sia fuori che dentro le aree protette».

Insomma, nessuno sparerà a cervi e caprioli, stiano tranquilli gli animalisti, ma i cacciatori, in queste due settimane, si metteranno a disposizione, del tutto volontariamente, per avere una stima realistica della presenza dei cervidi sul territorio. Ovviamente nelle giornate di censimento la caccia di selezione già attiva nell’Atc Vastese sarà sospesa.

A margine della riunione i cacciatori interessati hanno firmato il modulo di preiscrizione al corso da cacciatore formato che dovrebbe essere organizzato subito dopo Pasqua in collaborazione con il servizio veterinario della Asl.

Francesco Bottone

effebottone@gmail.com

tel: 3282757011